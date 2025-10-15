Политолог: граждансство РФ у украинских чиновников — дело обычное

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал информацию о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова паспорта Российской Федерации. По словам эксперта, у каждого второго-третьего украинского чиновника есть российское гражданство.

Аналитик не сомневается в том, что паспорт РФ у Труханова действительно был и это не происки его недоброжелателей.

«И более того, я вам скажу, что вплоть до Майдана это была очень распространенная практика у украинских политиков, коммерсантов — оформление российского гражданства и не только российского», — сказал Пинчук.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Труханова гражданства. В эфире украинского «телемарафона» было объявлено, что у градоначальника есть российский паспорт, однако сам он это категорически отрицает. Чиновник уже заявил, что не собирается уезжать из Одессы и будет оспаривать указ Зеленского в суде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский подтвердил, что введет в Одессе военную администрацию.