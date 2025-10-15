На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: граждансство РФ у украинских чиновников — дело обычное

Политолог Пинчук: у каждого второго чиновника на Украине есть паспорт РФ
true
true
true
close
РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал информацию о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова паспорта Российской Федерации. По словам эксперта, у каждого второго-третьего украинского чиновника есть российское гражданство.

Аналитик не сомневается в том, что паспорт РФ у Труханова действительно был и это не происки его недоброжелателей.

«И более того, я вам скажу, что вплоть до Майдана это была очень распространенная практика у украинских политиков, коммерсантов — оформление российского гражданства и не только российского», — сказал Пинчук.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Труханова гражданства. В эфире украинского «телемарафона» было объявлено, что у градоначальника есть российский паспорт, однако сам он это категорически отрицает. Чиновник уже заявил, что не собирается уезжать из Одессы и будет оспаривать указ Зеленского в суде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский подтвердил, что введет в Одессе военную администрацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами