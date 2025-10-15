На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле выразили признательность США за участие в урегулировании на Украине

Песков: РФ благодарна США за готовность способствовать урегулированию на Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Москва признательна Вашингтону за готовность и дальше способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать недавнее высказывание американского лидера Дональда Трампа, заявившего о разочаровании российским коллегой и призвавшего Москву прекратить боевые действия. В ответ Песков отметил, что не хотел бы комментировать отношение хозяина Белого дома к конкретным действиям Путина.

«Путин руководствуется интересами страны и народа. Все, что он делает — для обеспечения настоящего и будущего наших людей, для этого проводится СВО», — сказал пресс-секретарь.

Он обратил внимание, что президент РФ неоднократно говорил о готовности перевести весь процесс урегулирования на Украине в политико-дипломатическое русло. Представитель Кремля подчеркнул, что пауза в российско-украинских переговорах возникла не по вине Москвы.

«Киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях альтернатив паузе [в переговорах] мы не усматриваем. Мы признательны американской стороне за готовность дальше способствовать мирному урегулированию», — добавил Песков.

Также он высказался о влиянии санкций на экономику РФ. По словам пресс-секретаря, российская экономика обладает достаточным запасом прочности, чтобы руководство страны могло реализовывать свои планы и добиваться поставленных целей.

Ранее в Кремле рассказали, продолжаются ли контакты РФ и США по Украине.

