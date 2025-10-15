На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин примет участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели»

Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главная тема форума, который пройдет в Москве с 15 по 17 октября, — «Создавая энергетику будущего вместе». Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 5 тысяч представителей из 84 стран и территорий. Среди участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ.

Главной целью форума станет развитие многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса, который является неотъемлемой частью глобального энергетического рынка.

Всего в рамках программы планируется проведение более 60 деловых мероприятий.

Организаторы форума «Российская энергетическая неделя» выступают Фонд Росконгресс и Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Ранее Путин и Мирзиеев обсудили продвижение проектов в торговле и энергетике.

