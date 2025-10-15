На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об убытках гольф-клуба Трампа в Шотландии

Phil Noble/Reuters

Гольф-клуб главы Белого дома Дональда Трампа в Тернберри (округ Южный Эршир) на западном побережье Шотландии несет убытки 13-й год подряд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовый отчет.

Из документа следует, что компания Trump International Golf Club Scotland Ltd., которая управляет гольф-клубами и развлекательными комплексами американского президента в Шотландии, сократила его годовые убытки до $1,25 млн с $1,9 млн годом ранее.

Сын лидера Соединенных Штатов, глава компании Эрик Трамп отметил, что владельцы клуба «уверенно прогнозируют позитивное улучшение финансового положения по мере реализации инвестиционной деятельности».

Трамп купил этот гольф-клуб, открытый в 1906 году, за $60 млн, а затем инвестировал в реконструкцию комплекса еще $200 млн.

Президенту США принадлежат в Шотландии два гольф-клуба. В этом году он открыл новое поле для гольфа в округе Абердиншир, названное «Маклауд» в честь своей матери.

В августе пул журналистов Белого дома выяснил, что Дональд Трамп провел на полях для гольфа четверть своего времени на посту президента. Так, из 225 дней своего президентства – 66 он провел на полях спортивных сражений.

Ранее депутат Госдумы пригласила Трампа в Россию поиграть в гольф.

