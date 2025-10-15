На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон

Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продать там войну
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон для продажи там войны. Об этом в авторской статье, опубликованной на сайте «Другая Украина», заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его мнению, также Зеленский «будет просить не смещать его».

«Стратегия примитивна – он просит дальнобой, который, по его болезненному воображению, заставит Россию просить мира», — говорится в статье Медведчука.

Он отметил, что удары дальнобойным оружием по территории России в любом случае спровоцируют ответ, но украинскому лидеру «не впервой танцевать на костях».

«А ядерный конфликт Соединенных Штатов и России этого имбецила не интересует вообще, пусть весь мир в труху, главное – удержаться у власти», — заключил Медведчук.

13 октября корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Зеленским в Вашингтоне.

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами