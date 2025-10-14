Временный президент Сирии посетит Россию

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 14 октября совершит визит в Москву. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV, ссылаясь на собственные источники.

«Президент Ахмед аш-Шараа посетит Россию завтра — в среду», — сказано в сообщении.

10 сентября сообщалось, что временный президент Сирии возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве.

Саммит должен был пройти в столице РФ 15 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пригласила на саммит лидеров 22 стран.

Позже в пресс-службе Кремля сообщили о переносе саммита. Там отметили, что это было сделано в связи с активной фазой реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

Ранее Лавров заявил о готовности России продолжать работу в Сирии.