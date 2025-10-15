На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главы двух округов Вологодской области уходят в отставку

Главы вологодских Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов увольняются
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Главы Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов Вологодской области Иван Быков и Сергей Ордин объявили о своей отставке в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС.

По словам Быкова, он уйдет с поста 24 ноября.

«На минувшей неделе мое решение поддержали депутаты представительного собрания округа», — сообщил он.

После отставки чиновник будет работать советником своего преемника.

«Моя служба родному краю так скоро не оборвется», — подчеркнул коллега Быкова Ордин.

По его словам, работая советником нового главы, он будет «активно поддерживать нового руководителя, передавая накопленные знания и опыт, обеспечивая необходимую преемственность».

С чем связаны перестановки, не уточняется.

До этого губернатор Самарской области обматерил и уволил главу Кинельского района.

В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Ранее перуанский епископ подал в отставку, когда стало известно про 17 его любовниц.

