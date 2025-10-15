Главы двух округов Вологодской области уходят в отставку

Главы Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов Вологодской области Иван Быков и Сергей Ордин объявили о своей отставке в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС.

По словам Быкова, он уйдет с поста 24 ноября.

«На минувшей неделе мое решение поддержали депутаты представительного собрания округа», — сообщил он.

После отставки чиновник будет работать советником своего преемника.

«Моя служба родному краю так скоро не оборвется», — подчеркнул коллега Быкова Ордин.

По его словам, работая советником нового главы, он будет «активно поддерживать нового руководителя, передавая накопленные знания и опыт, обеспечивая необходимую преемственность».

С чем связаны перестановки, не уточняется.

