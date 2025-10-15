В телефоне блогера Ефремова обнаружили подписку на донаты ФБК

Блогер и предприниматель Ефремов полгода переводил средства ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (Фонду борьбы с коррупцией). Об этом пишет ТАСС.

Подписку на донаты ФБК обнаружили правоохранители в ходе исследования телефона Ефремова.

«Раз в месяц осуществлялся перевод безналичных денежных переводов на банковские счета, открытые в иностранном банковском учреждении «Wells Fargo Bank» (США)», — говорится в материалах суда.

До этого Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК. В ходе допроса Ефремов заявил, что активировать в его телефоне ежемесячную подписку на донаты в размере одной тысячи рублей мог кто-то из его ближайшего окружения.

Следователи считают, что Ефремов финансировал ФБК с сентября 2021 по февраль 2022 года из-за того, что он является противником действующих органов власти РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета некоторых действий. Также утверждается, что Ефремов в 2021 году участвовал в несогласованных акциях протеста в Подмосковье.

Ранее стало известно о массовых увольнениях сотрудников ФБК в Литве.