Раскрыты темы переговоров временного президента Сирии и Путина в Москве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время своего визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным развитие сотрудничества двух стран. Об этом заявили агентству SANA в администрации главы сирийского государства.
По ее информации, лидер Сирии осуществит официальный визит в РФ «в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества». Он намерен обсудить с Путиным «региональные и международные события», которые интересны Дамаску и Москве, а также «поиск путей развития сотрудничества в интересах двух стран».
Во вторник сообщалось, что аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву.
8 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике.
Ранее генсек администрации президента Сирии принял в Дамаске российскую делегацию.