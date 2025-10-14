Раскрыты темы переговоров временного президента Сирии и Путина в Москве

SANA: в Москве аш-Шараа обсудит с Путиным развитие сотрудничества Сирии и России

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время своего визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным развитие сотрудничества двух стран. Об этом заявили агентству SANA в администрации главы сирийского государства.

По ее информации, лидер Сирии осуществит официальный визит в РФ «в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества». Он намерен обсудить с Путиным «региональные и международные события», которые интересны Дамаску и Москве, а также «поиск путей развития сотрудничества в интересах двух стран».

Во вторник сообщалось, что аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву.

8 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике.

Ранее генсек администрации президента Сирии принял в Дамаске российскую делегацию.