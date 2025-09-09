На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек администрации президента Сирии принял в Дамаске российскую делегацию

Администрация Сирии приняла делегацию РФ во главе с вице-премьером Новаком
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял российскую делегацию в Дамаске. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Делегацию РФ возглавляет вице-премьер Александр Новак. В рамках визита российская сторона планирует обсудить с сирийскими властями вопросы, связанные с экономикой, безопасностью и политическими событиями.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Глава МИД добавил, что в ходе встречи со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани они договорились продолжить диалог по соответствующим вопросам.

После этого в Минстрое сообщили, что Россия и Сирия планируют провести актуализацию всех действующих соглашений.

Ранее сообщалось, что Сирия напечатает деньги в России.

