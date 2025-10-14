Уволенный глава Кинельского района Самарской области рассказал об обиде

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого обматерил и уволил глава региона Вячеслав Федорищев, испытывает обиду из-за случившегося и намерен отдохнуть и поправить здоровье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем», — прокомментировал свою отставку Жидков.

В беседе с Mash бывший чиновник признался, что не понимает причин своего отстранения. По его словам, с губернатором Федорищевым у него не было конфликтов. Район занял первое место в области по экономическим показателям за 2024 год. Однако средства на ремонт школ и других объектов запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.

Историю с камнем, из-за которого губернатор устроил выговор, чиновник назвал недоразумением. Тот изначально стоял в парке как заготовка для памятника участникам Великой Отечественной войны. Затем его перенесли к школе, чтобы использовать для музея. Табличку просто забыли снять. Жидков признался, что не знал о нем.

В дальнейшем бывший руководитель района планирует восстановить силы и поправить здоровье.

Видео скандального увольнения распространилось в сети. Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона.

На кадрах видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Ранее главный тренер сборной Италии избил своих игроков и обматерил соперника.