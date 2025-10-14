Нардеп назвал вероятный срок окончания боевых действий на Украине

Нардеп Бужанский заявил, что боевые действия на Украине закончатся к концу ноября

Депутат Верховной рады Максим Бужанский допустил, что боевые действия на территории Украины закончатся до конца ноября. Своим мнением он поделился в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, у многих нардепов и «политических тяжелоатлетов», таких как Юлия Тимошенко, появляются инсайды об окончании конфликта.

«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал Бужанский.

Парламентарий напомнил о «триумфальном успехе» Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Теперь у президента США «развязались руки» и возрос авторитет до «недостижимой высоты», указал Бужанский. Он понадеялся, что «все это вместе» поможет остановить боевые действия в ближайшие пару месяцев.

До этого народный депутат, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио» заявила, что «конец войны не за горами».

Ранее в США заявили, что Tomahawk для Украины побудят Россию к переговорам.