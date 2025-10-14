На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нардеп назвал вероятный срок окончания боевых действий на Украине

Нардеп Бужанский заявил, что боевые действия на Украине закончатся к концу ноября
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Верховной рады Максим Бужанский допустил, что боевые действия на территории Украины закончатся до конца ноября. Своим мнением он поделился в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, у многих нардепов и «политических тяжелоатлетов», таких как Юлия Тимошенко, появляются инсайды об окончании конфликта.

«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал Бужанский.

Парламентарий напомнил о «триумфальном успехе» Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Теперь у президента США «развязались руки» и возрос авторитет до «недостижимой высоты», указал Бужанский. Он понадеялся, что «все это вместе» поможет остановить боевые действия в ближайшие пару месяцев.

До этого народный депутат, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио» заявила, что «конец войны не за горами».

Ранее в США заявили, что Tomahawk для Украины побудят Россию к переговорам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами