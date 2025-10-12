Юлия Тимошенко заявила, что «конец войны не за горами»

Нардеп Юлия Тимошенко сообщила, что конец конфликта на Украине не за горами

Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио» заявила, что «конец войны не за горами». Видео опубликовала «Страна.ua».

Политик выразила поддержку всем, кто пострадал от «очередных вражеских ударов», и призвала украинцев «держаться».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.

Утром Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака проводилась с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии. Кроме того, при наступлении на линии боевого соприкосновения были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

В оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун» и 72 украинских дрона.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».