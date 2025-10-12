На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юлия Тимошенко заявила, что «конец войны не за горами»

Нардеп Юлия Тимошенко сообщила, что конец конфликта на Украине не за горами

Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в эфире «Украинского радио» заявила, что «конец войны не за горами». Видео опубликовала «Страна.ua».

Политик выразила поддержку всем, кто пострадал от «очередных вражеских ударов», и призвала украинцев «держаться».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.

Утром Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака проводилась с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии. Кроме того, при наступлении на линии боевого соприкосновения были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

В оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун» и 72 украинских дрона.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

