СМИ: суд Мадагаскара предложил лидеру путчистов стать президентом

Высший конституционный суд Мадагаскара предложил полковнику Майклу Рандрианирину, объявившего о приходе к власти военных, занять пост президента страны. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что КС Мадагаскара также требует провести выборы президента в течение 50 дней после военного переворота.

До этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию на Мадагаскаре.