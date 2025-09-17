В Эстонии отказались закрывать временную контрольную линию с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что нет связанных с безопасностью страны причин для закрытия временной контрольной линии между прибалтийской республикой и Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«У Эстонии сейчас нет продиктованных ситуацией с безопасностью причин для закрытия временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Россией», — цитирует телерадиокомпания Таро.

Глава МВД Эстонии уточнил ERR, что принимать какие-либо меры в отношении контрольной линии должны можно только в качестве конкретных ответов на некие действия.

По словам Таро, пограничные пункты функционируют нормально, миграция из России в Эстонию ограничена, кроме того, был введен полный таможенный контроль.

Накануне фракция оппозиционной партии Isamaa («Отечество») внесла на рассмотрение в парламент Эстонии проект закона о полном закрытии границы с Россией. В документе утверждалось, что это один из способов снижения рисков предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты границы.

До этого ERR сообщила, что власти Эстонии до конца 2027 года планируют завершить сооружение более 40 км противотанкового рва на границе с РФ.

Ранее на восточной границе Эстонии ограничили полеты.