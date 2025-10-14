Политолог раскрыл, как Лукашенко от лица России пытается возобновить диалог с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предпринимает попытку от имени России инициировать возобновление переговоров с Соединенными Штатами. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя слова Лукашенко о готовности к «большой сделке» с Вашингтоном.

По его оценкам, Белоруссия просто послужила мостом для диалога с Россией. Политолог напомнил, что переговорный процесс «немного выдохся», а США рассуждают о поставке ракет Tomahawk Украине.

«У нас же с Белоруссией союзное государство. Лукашенко озвучивает некоторые наши желания неофициально. Но опять-таки сейчас про переговоры особо не говорят. Это какая-то попытка сбалансировать военную партию на Западе с помощью переговорного процесса», — сказал Блохин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. <...> Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — сказал глава республики.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.