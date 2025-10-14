На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, как Лукашенко от лица России пытается возобновить диалог с США

Политолог Блохин: Лукашенко от лица России пытается возобновить диалог с США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предпринимает попытку от имени России инициировать возобновление переговоров с Соединенными Штатами. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя слова Лукашенко о готовности к «большой сделке» с Вашингтоном.

По его оценкам, Белоруссия просто послужила мостом для диалога с Россией. Политолог напомнил, что переговорный процесс «немного выдохся», а США рассуждают о поставке ракет Tomahawk Украине.

«У нас же с Белоруссией союзное государство. Лукашенко озвучивает некоторые наши желания неофициально. Но опять-таки сейчас про переговоры особо не говорят. Это какая-то попытка сбалансировать военную партию на Западе с помощью переговорного процесса», — сказал Блохин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. <...> Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — сказал глава республики.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами