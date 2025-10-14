На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава КГБ Белоруссии заявил о высоких шансах достичь прорыва в отношениях с США

Тертель: у Белоруссии и США есть большие шансы достичь прорыва в отношениях
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия открыта для развития отношений с США и в этом направлении может быть существенный прорыв уже в ближайшее время. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель по итогам совещания у главы государства, где обсуждались глобальная обстановка в мире и отношения с США, сообщает БелТА.

По его словам, Белоруссия открыта для развития отношений не только с США, но и с Западной Европой.

«Думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости на этом треке», — отмечает Тертель.

Он подчеркнул, что Белоруссия настроена на диалог с другими странами. По ряду вопросов республика пришла к консенсусу с американской стороной, но партнеры должны понимать, что есть национальные интересы, которые всегда будут учитываться Белоруссией.

Глава КГБ Белоруссии также добавил, что основными темами белорусско-американских контактов являются Украина и безопасность в регионе. По его мнению, диалог Минска и Вашингтона уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил отношения Белоруссии и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами