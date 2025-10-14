Глава КГБ Белоруссии заявил о высоких шансах достичь прорыва в отношениях с США

Тертель: у Белоруссии и США есть большие шансы достичь прорыва в отношениях

Белоруссия открыта для развития отношений с США и в этом направлении может быть существенный прорыв уже в ближайшее время. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель по итогам совещания у главы государства, где обсуждались глобальная обстановка в мире и отношения с США, сообщает БелТА.

По его словам, Белоруссия открыта для развития отношений не только с США, но и с Западной Европой.

«Думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости на этом треке», — отмечает Тертель.

Он подчеркнул, что Белоруссия настроена на диалог с другими странами. По ряду вопросов республика пришла к консенсусу с американской стороной, но партнеры должны понимать, что есть национальные интересы, которые всегда будут учитываться Белоруссией.

Глава КГБ Белоруссии также добавил, что основными темами белорусско-американских контактов являются Украина и безопасность в регионе. По его мнению, диалог Минска и Вашингтона уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил отношения Белоруссии и США.