Экс-депутат Рады рассказал об ответе России на поставки Tomahawk Киеву

России есть чем ответить на возможную поставку ракет Tomahawk Украине, Москва может передать крылатые ракеты большой дальности «Калибр» Венесуэле или Ирану. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Разговоры о Tomahawk – это публичный шантаж, но ведь России есть, чем ответить. Если США передадут Украине Tomahawk, то Россия может предать аналогичные ракеты типа «Калибры» Венесуэле и Ирану. Идет прощупывание, публичная такая игра. Трамп же мастер сделок. И суть его, что он ставки повышает, потом снижает, потом наоборот», — подчеркнул он.

По словам Олейника, Трамп хочет иметь на Украине такой же успех, как и на Ближнем Востоке с урегулированием конфликта ХАМАС и Израиля. Однако украинский конфликт более сложный, указал политолог, потому что тут есть требования России по вопросам национальной безопасности и НАТО, а также проблемы денацификации и демилитаризации.

США могут выделить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. При этом ракеты уже можно запускать с земли — американская оборонная компания продемонстрировала установку X-MAV, предназначенную для запуска крылатых ракет. Владимир Зеленский, который планирует встретиться с Дональдом Трампом на этой неделе в Вашингтоне, очень надеется получить эти ракеты и установки к ним. Сколько «Томагавков» нужно Киеву и чем может обернуться их использование против России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

