«Сценарий уже написан»: эксперт раскрыл, как Трамп решит конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине по тому же самому сценарию, что был использован при решении палестино-израильского конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Сценарий уже написан. Сценарий того, что произошло на Ближнем и Среднем Востоке. Вот тот же самый сценарий будет, так сказать, разыгран. (Трамп – «Газета.Ru») разыграет нечто подобное и на украинском треке безотносительно того, насколько это прочно, долговременно», — подчеркнул он.

По словам Васильева, реализация этого сценария может состоять в поиске компромиссов и уступок как с российской, так и с украинской стороны. В рамках воплощения в жизнь «сценария», считает эксперт, Трамп «будет очень быстро сдвигать фишки»: речь может пойти, среди прочего, об угрозе применения ракет Tomahawk.

При этом американский лидер продолжит выяснение, «как должна вести себя Украина», так как именно она, напомнил Васильев, отказывается вести какие-либо переговоры.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

