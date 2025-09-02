На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии рассказали, какая страна может стать новым членом ЕС

Еврокомиссия: новым членом ЕС в 2028 году может стать Черногория
Olena Znak/Shutterstock/FOTODOM

В 2028 году к Евросоюзу может присоединиться Черногория, рассказала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Ее цитирует портал European Western Balkans (EWB).

«Если мы завершим техническую часть переговоров о присоединении в 2026 году, то в 2028 году мы можем получить 28-го члена ЕС. Албания может стать 29-м членом в 2029 году», — сказала Кос, выступая на Бледском форуме.

Находившийся на той же сессии форума премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что Западным Балканам пора «повернуться лицом к будущему», иначе регион может утратить свое влияние.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

В апреле президент Черногории Яков Милатович заявлял, что страна рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством — членом Евросоюза.

Ранее в Европе рассказали, почему не хотят видеть Украину в ЕС.

