Россиянам рассказали о защите своих прав в медицине с помощью фондов ОМС

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) имеют полномочия для обеспечения защиты прав россиян. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, пишет ТАСС.

«Независимость экспертизы качества медицинской помощи обеспечивается тем, что указанная экспертиза проводится <...> непосредственно экспертом качества медицинской помощи...» , — сообщили в ведомстве.

В Минздраве РФ объяснили, что экспертом по качеству медпомощи может быть только врач с высшим образованием, свидетельством об аккредитации или сертификатом специалиста и стажем работы по профилю как минимум десять лет. Кроме того, нужно пройти специальную подготовку.

14 октября всероссийский союз пациентов обратился к Путину, призвав скорректировать законопроект, согласно которому главы регионов получат возможность передать полномочия страховых медорганизаций территориальным фондам ОМС. По мнению Союза пациентов, от изменений в системе ОМС пострадают люди, которым требуется высокотехнологичная медпомощь.

Законопроект прдусматривает поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» и является «спутником» к проекту бюджета фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. Оба документа внесены в Госдуму в конце сентября текущего года.

Ранее в Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян.