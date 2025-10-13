На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров опроверг сообщения об отравлении экс-президента Сирии Асада в Москве

Лавров: слухи об отравлении Асада в Москве не соответствуют действительности
true
true
true
close
Syrian Presidency/Global Look Press

Информация о том, что бывший президент Сирии Башар Асад был отравлен в столице РФ, не соответствует действительности. Об этом в ходе встречи с журналистами из арабских стран сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, экс-глава республики находится в Москве по гуманитарным причинам. Руководство РФ предоставило Асаду и его семье убежище, так как им грозила физическая расправа.

Также дипломат рассказал, что бывший президент Сирии не сталкивался с какими-либо проблемами в российской столице.

«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставлю на совести тех, кто их распускает», — добавил Лавров.

В январе 2025 года британская газета The Sun написала, что в конце декабря прошлого года неизвестные якобы пытались отравить Асада. Журналисты утверждали, что попытка отравления произошла после прибытия экс-главы республики в Москву. Политик якобы почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью в больницу, а врачи обнаружили в его организме следы яда.

2 октября Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источник сообщила, что Асада выписали из больницы.

Ранее немецкая газета Die Zeit узнала, как Асад живет в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами