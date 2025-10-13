Лавров опроверг сообщения об отравлении экс-президента Сирии Асада в Москве

Лавров: слухи об отравлении Асада в Москве не соответствуют действительности

Информация о том, что бывший президент Сирии Башар Асад был отравлен в столице РФ, не соответствует действительности. Об этом в ходе встречи с журналистами из арабских стран сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, экс-глава республики находится в Москве по гуманитарным причинам. Руководство РФ предоставило Асаду и его семье убежище, так как им грозила физическая расправа.

Также дипломат рассказал, что бывший президент Сирии не сталкивался с какими-либо проблемами в российской столице.

«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставлю на совести тех, кто их распускает», — добавил Лавров.

В январе 2025 года британская газета The Sun написала, что в конце декабря прошлого года неизвестные якобы пытались отравить Асада. Журналисты утверждали, что попытка отравления произошла после прибытия экс-главы республики в Москву. Политик якобы почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью в больницу, а врачи обнаружили в его организме следы яда.

2 октября Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источник сообщила, что Асада выписали из больницы.

Ранее немецкая газета Die Zeit узнала, как Асад живет в Москве.