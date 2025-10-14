Невестку экс-кандидата в президенты США обнаружили мертвой на улице

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила на улице мертвое тело 64-летней невестки бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США Митта Ромни. Об этом сообщает издание TMZ.

«Кэрри Ромни была найдена мертвой на улице рядом с парковкой в ​​Валенсии, Калифорния, пригороде к северу от Лос-Анджелеса», — говорится в материале.

Сообщается, что ее нашли в пятницу, врачи констатировали ее смерть в тот же день. По данным местного бюро по расследованию убийств, женщина могла выпасть из окна, признаков преступления на момент публикации не обнаружено.

Расследование продолжается, причины и обстоятельства инцидента уточняются.

В 2023 году шеф-повара экс-президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс. По данным телеканала ABC, тело 45-летнего повара обнаружили утром 24 июля в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и более чем в 30 м от берега. Накануне кулинар ушел заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом и не вернулся.

Ранее экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире.