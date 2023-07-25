Личного повара Барака Обамы нашли мертвым в пруду

Шеф-повара экс-президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс. Об этом сообщил телеканал ABC.

В публикации уточнили, что тело 45-летнего повара обнаружили утром 24 июля в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и более чем в 30 м от берега. Накануне кулинар ушел заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом и не вернулся.

«Тафари был членом нашей семьи. <…> он был <…> творческим и страстно увлеченным готовкой и ее возможностью сближать людей», — уточнили в совместном заявлении бывший глава Белого дома и его жена Мишель.

Супруги признались, что запомнили Кэмпбелла как теплого, веселого и невероятно доброго человека, который делал их жизнь немного ярче. Журналисты напомнили, что повар продолжил работать на семью Обамы и после окончания его пребывания на посту президента.

В мае таунхаус Обамы в Вашингтоне выставили на продажу за $1,27 млн.

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