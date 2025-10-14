СМИ: США могут нанести удар ракетами Tomahawk по территории Венесуэлы

Соединенные Штаты могут ударить дальнобойными ракетами Tomahawk по территории Венесуэлы в рамках борьбы с нракокартелями. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Вашингтону, вероятно, также понадобятся Tomahawk для того или иного удара по венесуэльской земле», — говорится в сообщении издания.

До этого постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что Совет Безопасности ООН должен признать наличие угрозы миру и безопасности в связи с действиями США в Карибском море.

Венесуэла просит СБ ООН вмешаться в ситуацию и резолюцией подтвердить суверенитет и независимость страны, подчеркнул дипломат.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о будущем борьбы США с венесуэльскими наркокартелями.