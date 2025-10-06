Венесуэла усилила ПВО на побережье на случай высадки десанта США

Венесуэльские военные начали переброску зенитных ракетных комплексов «Печора-2М» к карибскому побережью для защиты от возможной высадки американского десанта. Об этом сообщает специализированное издание Army Recognition со ссылкой на фотографии очевидцев.

Как отмечает издание, модернизированные советские ЗРК были замечены при движении через город Маракай на севере страны по направлению к побережью. Этот транспортный коридор соединяет центральные регионы Венесуэлы с карибским побережьем и предоставляет подразделениям ПВО короткий путь для развертывания в стратегически важных районах.

«Переброска мобильной системы «земля-воздух» вдоль этой оси указывает на намерение укрепить береговую оборону страны и усилить кольцо обороны вокруг подходов, которые имеют значение в случае любого кризиса», — пишет издание.

5 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране прошли военные учения с участием национальной милиции и армии.

Ранее Дональд Трамп рассказал о будущем борьбы США с венесуэльскими наркокартелями.