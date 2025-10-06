На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венесуэла усилила ПВО на побережье на случай высадки десанта США

Венесуэла перебрасывает ЗРК С-125 «Печора» для защиты от американского десанта
true
true
true
close
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Венесуэльские военные начали переброску зенитных ракетных комплексов «Печора-2М» к карибскому побережью для защиты от возможной высадки американского десанта. Об этом сообщает специализированное издание Army Recognition со ссылкой на фотографии очевидцев.

Как отмечает издание, модернизированные советские ЗРК были замечены при движении через город Маракай на севере страны по направлению к побережью. Этот транспортный коридор соединяет центральные регионы Венесуэлы с карибским побережьем и предоставляет подразделениям ПВО короткий путь для развертывания в стратегически важных районах.

«Переброска мобильной системы «земля-воздух» вдоль этой оси указывает на намерение укрепить береговую оборону страны и усилить кольцо обороны вокруг подходов, которые имеют значение в случае любого кризиса», — пишет издание.

5 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране прошли военные учения с участием национальной милиции и армии.

Ранее Дональд Трамп рассказал о будущем борьбы США с венесуэльскими наркокартелями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами