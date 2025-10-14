В Китае «потеряли дар речи» от российской подлодки

Китайские военные оказались удивлены после того, как в распоряжение армии Китая передали российские подводные лодки. Об этом пишет издание Baijiahao.

«Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями», — отметили эксперты Baijiahao.

Как напоминает издание, у Китая возникла потребность в средствах противодействия подлодкам США. Речь шла о том, что нужны были именно тихие субмарины. На этом фоне Пекин принял решение приобрести их за границей. После проверки доступных вариантов выбор пал на российские субмарины проекта 877 «Палтус».

Как отмечает Baijiahao, китайские военные, оказавшись в «Палтусе», потеряли дар речи, поскольку пессимистичные ожидания от подлодки производства России не оправдались.

США перебросили к России самолеты P-8 Poseidon для охоты за подлодками и БПЛА, сообщает издание Newsweek. Один из самолетов-шпионов уже был зафиксирован у побережья Калининградской области. Что умеют «посейдоны» и на кого они собираются «охотиться» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Для США, отмечает Ходаренок, остается уточнить боевой и численный состав подводных сил Балтийского флота и проанализировать, насколько субмарины БФ угрожают безопасности судоходства на Балтике и за кем собираются охотиться американские «Посейдоны».

Боевой состав Балтийского флота ВМФ России включает всего-навсего одну подводную лодку Б-806 «Дмитров» проекта 877ЭКМ «Палтус». Эти лодки также часто называют «Варшавянка», так как первоначально предполагалось оснащение ими ВМС стран организации Варшавского договора.

