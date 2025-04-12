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В НАТО испугались российской «черной дыры»

19fortyfive: подводная лодка серии Палтус остается угрозой для НАТО
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Главный штаб ВМФ России

Российская подводная лодка серии «Палтус» в течение десятилетий держит в страхе государства НАТО. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

«В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы подлодки «Палтус» также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище «черная дыра»», — говорится в сообщении издания.

На вооружении российской подводной лодки стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», в связи с чем подлодки типа «Палтус» представляют собой опасность для стран Североатлантического альянса, пишут в издании.

В прошлом году в материале для американского журнала National Interest (NI) обозреватель Майя Карлин писала, что российские подводные лодки, на вооружении которых могут находиться крылатые ракеты, заметили в Ирландском море у берегов Великобритании.

По словам Карлин, маневры у британских берегов выполняли подлодки класса Kilo. Так в НАТО обозначают российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», поступивших на вооружение флота в 1980 году и с тех пор получивших несколько модификаций.

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