«Охотники за подлодками». США отправили самолеты-шпионы к границам России

США перебросили к границам России P-8 Poseidon для охоты на подлодки и БПЛА

США перебросили к России самолеты P-8 Poseidon для охоты за подлодками и БПЛА, сообщает издание Newsweek. Один из самолетов-шпионов уже был зафиксирован у побережья Калининградской области. Что умеют «посейдоны» и на кого они собираются «охотиться» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Соединенные Штаты перебросили к границам России патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, предназначенные для охоты на подводные лодки. Об этом сообщает издание Newsweek.

P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах несения ими боевой службы, а также разведки, участия в морских операциях и боевых действиях как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

Компания Osinttechnical, специализирующаяся на анализе информации, находящейся в открытом доступе, сообщила, что на спутниковых снимках видно, как с 23 сентября два или три самолета P-8 находятся на стоянках в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло.

Ссылаясь на данные отслеживания полетов, Osinttechnical сообщил, что ВМС США направили один из самолетов P-8, базирующихся в Осло, в Балтийское море к побережью Калининграда.

Как считают в Newsweek, присутствие в Северной Европе патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon объясняется тем, что НАТО укрепляет свою оборону в Балтийском регионе на фоне угрозы России подводным кабелям, трубопроводам и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии. Однако ничего из перечисленного и инкриминируемого Москве доказать на данный момент времени так и не удалось.

Что умеет «посейдон»?

Boeing P-8 Poseidon — противолодочный патрульный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion.

close Boeing P-8-A Poseidon во время авиашоу в Фарнсборо, 2014 год Sang Tan/AP

В основе P-8 Poseidon лежит самый массовый узкофюзеляжный ближнемагистральный пассажирский самолет Boeing 737. По сути, P-8 Poseidon собирается компанией Boeing на той же линии, что и гражданские лайнеры. И это весьма выгодно с экономической точки зрения, поскольку противолодочных самолетов флоту требуется не так уж и много, и отдельный летательный аппарат создавать только в этих целях не представляется целесообразным. Надо только доработать гражданский лайнер для длительных полетов над морем на малых высотах и оборудовать его аппаратурой для дозаправки топливом в воздухе.

Самолет P-8 Poseidon оснащен самым современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет ему обнаруживать подводные лодки на больших глубинах и расстояниях.

На борту P-8, в частности, установлены РЛС AN/APY-10, системы радиоразведки AN/ALQ-240(V)1, электронно-оптическая камера MX-20HD с инфракрасным каналом, разнообразные средства связи, включая спутниковый терминал «Инмарсат» и пр.

Boeing P-8 Poseidon может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески, для различных типов вооружения.

За чем будет «охотиться»?

Теперь остается уточнить боевой и численный состав подводных сил Балтийского флота и проанализировать, насколько субмарины БФ угрожают безопасности судоходства на Балтике и за кем собираются охотиться американские «Посейдоны».

Боевой состав Балтийского флота ВМФ России включает всего-навсего одну подводную лодку Б-806 «Дмитров» проекта 877ЭКМ «Палтус». Эти лодки также часто называют «Варшавянка», так как первоначально предполагалось оснащение ими ВМС стран организации Варшавского договора.

close Дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России Алексей Даничев/РИА Новости

Субмарина была заложена на заводе «Красное Сормово» 15 октября 1985 года. В течение 1986 года (еще при Михаиле Горбачеве) были проведены швартовые испытания подлодки, и в том же году корабль был переведен по внутренним водным путям из Горького (так в те времена назывался Нижний Новгород) в Кронштадт. 25 сентября 1986 субмарина была передана в состав флота. То есть кораблю Б-806 пошел уже сороковой год.

Нашему «Дмитрову» на Балтике противостоят шесть подводных лодок ВМС Германии и 5 субмарин ВМС Швеции. То есть соотношение 11 к 1. А тут еще и P-8 Poseidon сверху.

К примеру, последняя субмарина проекта 212А была передана в состав ВМС Германии в 2011 году. Силовая установка этих кораблей —воздухонезависимая, что позволяет находится подводной лодке под водой месяц и на скорости под водой в два-три узла сливаться с естественными шумами моря. А нашему единственному на Балтике «Палтусу» для проветривания и подзарядки аккумуляторных батарей надо всплывать один раз в четыре дня.

«Море начинает закипать». Зачем НАТО усиливает присутствие на Балтике? НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности... 14 января 18:20

Примерно аналогичными с германскими подводными лодками характеристиками обладают и шведские субмарины типа «Готланд». Отличительная особенность субмарины этого проекта — установленный в дополнение к дизелям двигатель Стирлинга Kockums v4-275R Mk III, использующий находящийся на борту жидкий кислород. Использование «Готландом» комбинированной воздухонезависимой двигательной установки позволяет подводным лодкам данного типа оставаться под водой до 30 суток вместо обычных нескольких дней, что существенно затрудняет их обнаружение.

Так что угроза из-под воды для Североатлантического альянса со стороны одной единственной сорокалетней субмарины Балтийского флота несколько преувеличена.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).