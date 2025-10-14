В России призвали закончить любые переговоры с Украиной

Необходимо закончить все прямые переговоры с Украиной. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Так он прокомментировал предотвращение теракта в Москве. Колесник подчеркнул, что с террористами «ни о чем договариваться нельзя».

«Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?» — сказал депутат.

13 октября ФСБ РФ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. По данным ведомства, покушение готовилось украинскими специальными службами совместно с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Всего силовики задержали четырех человек — трех граждан РФ и одного выходца из стран Центральной Азии. Россиян заподозрили в причастности к сокрытию подготовки преступления, а иностранец был исполнителем теракта. В ФСБ уточнили, что мужчину завербовал объявленный в международный розыск функционер ИГИЛ Саидакбар Гуломов. Он дистанционно руководил действиями исполнителя теракта с территории Украины и стран Западной Европы, в том числе предоставив ему денежные средства, информацию о цели и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и подготовке террористического акта. Один из задержанных уже дал признательные показания.

Ранее в республике Дагестан задержали пятерых мужчин, планировавших теракт против силовиков.