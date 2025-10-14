На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пентагон обвинили в попытке ограничить свободу слова из-за новых требований к СМИ

Guardian: ведущие издания отказались подписывать новые правила Пентагона для СМИ
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Крупнейшие американские издания и новостные агентства отказались подписывать новые правила Пентагона, обязывающие СМИ публиковать лишь официальную информацию и не собирать данные из анонимных источников. Об этом сообщает The Guardian.

Издания, имеющие доступ к брифингам Пентагона, официально заявили, что не согласятся с новой политикой министерства обороны, которая запрещает журналистам собирать информацию из анонимных источников и публиковать ее без разрешения, а также ограничивает доступ представителей СМИ в определенные зоны здания ведомства.

13 октября газета Washington Post (WP) присоединилась к New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost и Breaking Defense, которые отказались подписывать соглашение с Пентагоном.

По словам редактора WP Мэтта Мюррея, политика минобороны противоречит конституционным гарантиям свободы прессы.

«Предлагаемые ограничения подрывают защиту, гарантированную Первой поправкой, налагая ненужные ограничения на сбор и публикацию информации. Мы продолжим активно и беспристрастно освещать деятельность Пентагона», — написал он в X.

11 октября редакция газеты New York Times отказалась подписывать документ Пентагона о деятельности СМИ. Издание отметило, что ежегодно Вооруженные силы США финансируются за счет денег налогоплательщиков почти на триллион долларов, поэтому люди имеют право знать, какую работу проводят правительство и военные.

Ранее СМИ сообщили, что шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами