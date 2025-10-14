На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венесуэла закроет посольства в Австралии и Норвегии

Венесуэла прекращает работу посольств в Австралии и Норвегии
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Венесуэлы заявили о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии, планируя одновременно открыть дипломатические представительства в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление правительства Николаса Мадуро

Причиной такого шага является стремление к более эффективному распределению дипломатических ресурсов и оптимизации деятельности внешнеполитического ведомства.

Функции консульской поддержки венесуэльцев, находящихся в Норвегии и Австралии, будут возложены на другие дипломатические миссии республики. Новые посольства откроются в «дружественных странах, выступающих стратегическими соратниками в антиколониальном движении и противодействии гегемонистскому давлению».

Эксперты отмечают, что данное решение было принято на фоне обострения разногласий между Каракасом и Вашингтоном. Дополнительным символическим фактором стало награждение деятельницы венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо Нобелевской премией мира на прошлой неделе.

Ранее Венесуэла призвала СБ ООН признать наличие угрозы миру и безопасности от действий США.

