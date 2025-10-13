Зеленский получил приглашение приехать в США

NYP: Зеленский получил приглашение от Белого дома приехать в США

Украинский лидер Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на посольство Украины в Вашингтоне.

«Президент Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров на этой неделе», — сказано в публикации.

Предстоящая встреча станет первой с момента проведения Генассамблеи ООН.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что 17 октября планирует встретиться с американским лидером, чтобы обсудить усиление украинской ПВО, поставки ракет Tomahawk и ряд других вопросов.

По его словам, стороны в ходе беседы затронут темы, поднятые во время двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. Среди них были удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также «некоторые деликатные вопросы».

Ранее Зеленский заявил о надежде на активные шаги Трампа для прекращения войны.