Четыре страны подписали документ по прекращению огня в секторе Газа

Египет, США, Катар и Турция подписали документ по прекращению конфликта в Газе

Лидеры Соединенных Штатов Америки, Египта, Катара и Турции подписали в Шарм-эш-Шейхе документ прекращению огня в секторе Газа. Трансляцию с мероприятия ведет пресс-служба египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая президента США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

10 октября в 12:00 мск в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны конфликта достигли соответствующих договоренностей при посредничестве американского лидера. Первый этап договоренностей предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп пригласил египетского лидера в «совет мира» по Газе.