СМИ раскрыли, когда Саркози начнет отбывать тюремный срок

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года средствами, поступившими из Ливии, отправится в тюрьму 21 октября. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Сообщается, что отбывать срок он будет в столичной тюрьме Санте, внутри которой есть блок для нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.

25 сентября суд в Париже приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года средствами, поступившими из Ливии.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Бывшему президенту предъявляли обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Саркози неоднократно заявлял, что обвинения строятся без веских доказательств.

Информация о возможных денежных переводах от Каддафи появилась в 2011 году, когда сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего президента Франции признать факт получения помощи от Триполи.

Ранее Саркози назвал «исторической ошибкой» Европы считать Россию главным врагом.