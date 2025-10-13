Эксперт рассказал о серьезных проблемах для украинской общины в Польше

Правительство Польши нанесло болезненный удар по местной украинской общине, сокращая льготы и меняя законы. Об этом эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский сообщил РИА Новости.

«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык», — пояснил он.

Из-за сокращения льгот страну могут покинуть порядка 10-20% украинских граждан. Такие данные Неменский приводит, ссылаясь на информацию польских экономистов.

Недавно посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что за период с 2019 по 2024 год гражданство Польши получили 26 тыс. граждан Украины. По его данным, в настоящее время в стране проживает около 1,5 миллиона украинцев.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального срока проживания для получения гражданства с трех до 10 лет.

Ранее польские власти ограничили украинцам доступ к медицинским услугам.