СМИ: стало известно, когда Европа представит Украине схему кредитования за счет активов РФ

Bloomberg: схему кредитования Киева активами РФ могут создать в 2026 году
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Евросоюз (ЕС) подготовит юридическое предложение по кредиту Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если государства смогут достичь соглашения на встрече в конце октября. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — сказано в материале.

10 октября портал Euractiv, ссылаясь на источники, писал, что страны ЕС в конце месяца могут не достичь соглашения по схеме финансирования Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов на заседании Евросовета.

Так, один из анонимных источников заявил, что согласование кредита требует «значительной юридической и технической работы». Он отметил, что на данном этапе есть «технические, транспортные и политические вопросы», на решение которых нужно время.

9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. В резолюции содержится прямое обращение к странам — членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

