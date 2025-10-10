СМИ сообщают о возможном срыве сделки по кредиту для Украины

Euractiv: сделка по кредиту для Украины за счет активов России может сорваться

Государства Евросоюза (ЕС) в конце октября могут не достичь соглашения по схеме финансирования Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов на заседании Евросовета. Об этом пишет портал Euractiv.

«Я хотел бы сказать вам, что оно может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса», — сказал изданию один из европейских дипломатов, чье имя не уточняется.

Другой источник заявил, что согласование кредита требует «значительной юридической и технической работы». Он отметил, что на данном этапе есть «технические, транспортные и политические вопросы», на решение которых нужно время.

9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. В резолюции содержится прямое обращение к странам — членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

