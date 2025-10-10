На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают о возможном срыве сделки по кредиту для Украины

Euractiv: сделка по кредиту для Украины за счет активов России может сорваться
true
true
true
close
РИА Новости

Государства Евросоюза (ЕС) в конце октября могут не достичь соглашения по схеме финансирования Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов на заседании Евросовета. Об этом пишет портал Euractiv.

«Я хотел бы сказать вам, что оно может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса», — сказал изданию один из европейских дипломатов, чье имя не уточняется.

Другой источник заявил, что согласование кредита требует «значительной юридической и технической работы». Он отметил, что на данном этапе есть «технические, транспортные и политические вопросы», на решение которых нужно время.

9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. В резолюции содержится прямое обращение к странам — членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами