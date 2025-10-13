Бессент рассказал о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином

Бессент: Трамп планирует провести встречу с Си Цзиньпином в ходе визита в Сеул

Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Я полагаю, что эта встреча все же состоится», — сказал он.

10 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Саммит АТЭС в Южной Корее пройдет с 31 октября по 1 ноября.

