В США высказались о торговой войне с Китаем

Торгпред Грир: США готовы к торговой войне с Китаем
Mark Schiefelbein/Reuters

США готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил торговый представитель Джеймисон Грир.

«Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас.

10 октября глава Белого дома заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла». Трамп также назвал решение Китая по редкоземельным элементам «враждебным шагом». По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру о том, что хочет ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами.

В сентябре китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов Nvidia, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы.

Ранее компании из Китая, Турции и ОАЭ попали в «черный список» Минторга США.

