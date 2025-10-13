На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильский депутат прервал речь Трампа по случаю завершения конфликта в Газе

Израильский депутат сорвал речь Трампа во время его выступления в парламенте
Evan Vucci/Reuters

Один из израильских депутатов прервал речь президента США Дональда Трампа в парламенте страны по случаю завершения конфликта на территории сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как отмечает телеканал, выступление американского лидера было прервано «выкриками левого депутата кнессета», который тут же был задержан службой безопасности. Спикер парламента попросил у Дональда Трампа за это прощения.

«Это было очень эффективно», — ответил Трамп, пока в парламенте скандировали его имя.

Имя парламентария и его партию телеканал не уточнил.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее Трамп высказался о плане превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока».

