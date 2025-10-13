На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали цель визита Каллас в Киев

Политолог Солонников: Каллас посетила Киев, чтобы начать новый этап эскалации
kajakallas/X

Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Киев стоит рассматривать как элемент подготовки европейцев к новому этапу эскалации украинского конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«С угрозами в адрес России одновременно выступили президент Франции Макрон и президент США Трамп, который также анонсировал возможность разговора с Владимиром Путиным по поводу поставок Tomahawk. Тут же в Киев летит Кая Каллас. Это наводит на мысль, что сейчас идет подготовка к новому этапу эскалации с Россией», — сказал политолог.

По его мнению, Евросоюз совместно с США готовит почву для ультиматума России, а в самом Киеве готовится площадка для быстрого приема новых поставок оружия. В этой ситуации визит Каллас в Киев скорее технический, чтобы обсудить все детали нового удара по Москве, заключил Солонников.

13 октября в Киев прибыла верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она сообщила, что находится на Украине «для переговоров о финансовой и военной поддержке, для безопасности энергетического сектора и привлечения России к ответственности».

Ранее политолог оценил желание Трампа поговорить с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
