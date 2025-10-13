Союзники НАТО начали учения Steadfast Noon без применения ядерного оружия

Североатлантический альянс приступил к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, но настоящее ядерное оружие в них не задействовано, сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС ТАСС.

«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер. Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано», — отметил он.

Всего в маневрах принимают участие 71 самолет и две тысячи военнослужащих из 14 стран альянса. Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах, с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

Марк Рютте в видеообращении до этого заявлял, что учения направлены на обеспечение надежности ядерного сдерживания. Это, по его мнению, дает четко понять любому потенциальному противнику, что НАТО готово и сможет защищать всех союзников.

Маневры Steadfast Noon продлятся две недели в районе Северного моря.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет провести учения на «неохраняемых» Россией участках границы.