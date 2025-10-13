«Анкоридж кончился». Политолог оценил желание Трампа поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп скорее всего искренне стремится провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но «вряд ли новый диалог будет таким же партнерским». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Борис Межуев.

«Я не думаю, что Tomahawk когда-то полетят с территории Украины на Россию, но сам факт угрозы поставок со стороны США, конечно, сыграет негативную роль в ходе любых переговоров. Главное, что стоит понять — Трамп не даст возможности Кремлю находиться в комфортной позиции. Что я имею в виду: многие эксперты ранее говорили, что Москва и Вашингтон могут если не дружить, то находиться в каком-то нейтральном состоянии, а сам Трамп предпочтет выйти из украинского конфликта и займется внутренними делами. Однако же сам Трамп эту точку зрения последовательно опровергает», — пояснил политолог.

По его мнению, главный посыл всех последних заявлений и действий американского заявления заключается в том, то он будет продолжать влиять на украинский конфликт и «готов ударить кнутом, если пряники России не понравились».

«Фактически американский лидер подготовил ультиматум — либо заканчивайте военные действия, либо будете платить. Но до ударов Tomahawk все же не дойдет. В целом же дух Анкориджа кончился. Это стоит признать, даже если на какие-то сигналы американского лидера нам не хочется обращать внимание», — заключил Межуев.

Президент США заявил, что может обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Он также заявил, что Вашингтон может передать Киеву Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован.

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.