В Совфеде назвали цель визита Каллас на Украину

Пушков объяснил визит Каллас в Киев планом втянуть Трампа в антироссийски фронт

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил визит главы дипломатии ЕС Каи Каллас на Украину намерением втянуть президента США Дональда Трампа в план политического объединения по формированию «единого антироссийского фронта». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Евросоюз работает на трех главных направлениях: продолжение активной поддержки Украины; усиление санкционного давления на Россию; втягивание Трампа в политику ЕС с целью восстановления вместе с США единого антироссийского фронта», — написал Пушков.

13 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщила Каллас, «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза. Она также пообещала «привлечь Россию к ответственности» за якобы «военные преступления».

Ранее в Европе усомнились, что Трамп предан идее «независимой» Украины.