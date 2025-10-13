На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали цель визита Каллас на Украину

Пушков объяснил визит Каллас в Киев планом втянуть Трампа в антироссийски фронт
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил визит главы дипломатии ЕС Каи Каллас на Украину намерением втянуть президента США Дональда Трампа в план политического объединения по формированию «единого антироссийского фронта». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Евросоюз работает на трех главных направлениях: продолжение активной поддержки Украины; усиление санкционного давления на Россию; втягивание Трампа в политику ЕС с целью восстановления вместе с США единого антироссийского фронта», — написал Пушков.

13 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщила Каллас, «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза. Она также пообещала «привлечь Россию к ответственности» за якобы «военные преступления».

Ранее в Европе усомнились, что Трамп предан идее «независимой» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами