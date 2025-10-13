На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе усомнились, что Трамп предан идее «независимой» Украины

Вице-президент ПАСЕ Туиг усомнился, что Трамп предан идее независимой Украины
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дон Туиг усомнился, что президент США Дональд Трамп предан идее «независимой» Украины. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Я не сомневаюсь, что он хочет завершения конфликта, но не уверен, что он предан идее независимой Украины. Недавно он заверил президента Зеленского, что Украина должна вернуть все свои земли. Это было довольно неожиданно», — сказал Туиг.

Политик выразил сомнение, что Трамп действительно имел это в виду, поскольку очень сложно понять, что хочет и может достичь администрация Белого дома. По оценке вице-президента ПАСЕ, если бы Вашингтон помогал Киеву больше, то у ВСУ было бы больше возможностей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп предпримет активные шаги для прекращения боевых действий на Украине.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что Трамп использует свое влияние на Востоке, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и добиться окончания войны.

Ранее в Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами