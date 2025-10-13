В Европе усомнились, что Трамп предан идее «независимой» Украины

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дон Туиг усомнился, что президент США Дональд Трамп предан идее «независимой» Украины. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Я не сомневаюсь, что он хочет завершения конфликта, но не уверен, что он предан идее независимой Украины. Недавно он заверил президента Зеленского, что Украина должна вернуть все свои земли. Это было довольно неожиданно», — сказал Туиг.

Политик выразил сомнение, что Трамп действительно имел это в виду, поскольку очень сложно понять, что хочет и может достичь администрация Белого дома. По оценке вице-президента ПАСЕ, если бы Вашингтон помогал Киеву больше, то у ВСУ было бы больше возможностей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп предпримет активные шаги для прекращения боевых действий на Украине.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что Трамп использует свое влияние на Востоке, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и добиться окончания войны.

