В России допустили комбинированный удар ВСУ по Крыму

В России допустили, что ВСУ наносят по Крыму затяжной и комбинированный удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести затяжной комбинированный удар по территории Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», комментируя атаку Украины на полуостров.

«Вполне может быть, что идет затяжной комбинированный удар, основная фаза которого еще впереди», — считают авторы.

По оценке авторов, действия ВСУ могут иметь тот же замысел, что и в Белгородской области. Речь идет об ударах БПЛА и ракетами HIMARS по одним и тем же объектам с целью обесточить регион.

Как пишет Telegram-канал, удар по Крыму стал очередным витком эскалации, на который ВС РФ «придется реагировать».

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Британии призвали Украину провести операцию, которая «угрожала бы Крыму».