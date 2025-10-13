В России допустили комбинированный удар ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести затяжной комбинированный удар по территории Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», комментируя атаку Украины на полуостров.
«Вполне может быть, что идет затяжной комбинированный удар, основная фаза которого еще впереди», — считают авторы.
По оценке авторов, действия ВСУ могут иметь тот же замысел, что и в Белгородской области. Речь идет об ударах БПЛА и ракетами HIMARS по одним и тем же объектам с целью обесточить регион.
Как пишет Telegram-канал, удар по Крыму стал очередным витком эскалации, на который ВС РФ «придется реагировать».
В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Британии призвали Украину провести операцию, которая «угрожала бы Крыму».