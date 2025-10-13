Трамп связал успех по Газе с ударами по Ирану

Трамп: над сделкой по Газе висела бы темная туча, если бы не удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него бы не получилось заключить соглашение по Газе, если бы летом он не ударил по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит Axios.

«Если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча, и люди бы не танцевали на улицах», — заявил он.

По словам президента США, ослабление Ирана сделало палестинское движение ХАМАС более уступчивыми и позволило арабским и мусульманским странам объединиться для заключения мирного соглашения по Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

