Трамп рассказал об ожиданиях от визита на Ближний Восток

Трамп ожидает, что его визит на Ближний Восток пройдет потрясающе
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его визит на Ближний Восток пройдет хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня большая честь быть частью этого. Мы потрясающе проведем время. Это будет нечто, чего никогда раньше не происходило», — сказал глава Белого дома журналистам перед вылетом.

До этого канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

При этом палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

Ранее Эрдоган предрек «еще более серьезное испытание» после перемирия в Газе.

