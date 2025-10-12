Бывший премьер Франции заявил, что политика Макрона «обанкротилась»

Политика президента Франции Эммануэля Макрона «обанкротилась» и страна движется к кризису режима. Об этом в интервью BFMTV заявил бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен (на фото).

По его словам, для вывода страны из кризиса необходимо изменить политику. Он отметил, что этого хотят и граждане Франции.

«Политика макронизма обанкротилась. Вернуться к социальной и фискальной справедливости — значит позволить нашей стране двигаться вперёд в ближайшие месяцы», — заявил он.

Вильпен добавил, что возвращение премьер-министра Себастьена Лекорню является последней надеждой президента Франции удержать власть правительства, пока не случился полный роспуск парламента.

Политик подчеркнул, что с каждым шагом действующего лидера Франция оказывается в усугубляющейся ситуации. По его мнению, в стране нет бюджета и она парализована в экономическом плане.

6 октября Лекорню написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту всего 27 дней.

Спустя четыре дня президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню председателем французского правительства. Комментируя ситуацию, политик сообщил, что принял поручение главы государства «из чувства долга».

Ранее политолог объяснил, в каком случае Макрон уйдет в отставку.